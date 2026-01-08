Basket Virtus Bologna e Olimpia Milano puntano al bis settimanale in Eurolega con Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul
Virtus Bologna e Olimpia Milano si preparano a tornare in campo in Eurolega, affrontando rispettivamente Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul nella ventunesima giornata della stagione 2025-2026. A circa due giorni dal primo impegno, analizziamo le sfide che attendono le due squadre in questa fase della competizione, evidenziando gli obiettivi e le aspettative per questa importante giornata.
A poco più di 48 ore dal primo impegno settimanale in Eurolega, Virtus Bologna ed Olimpia Milano tornano nuovamente in campo tra oggi e domani per la ventunesima giornata della regular season 2025-2026: presentiamo brevemente cosa attende le nostre due portacolori nella massima competizione continentale per club. La Virtus Bologna vola ad Atene per affrontare questa sera – palla a due all’ OAKA alle 20:15 ora italiana – per affrontare il Panathinaikos e allungare la striscia di vittorie, con le V-nere che dopo aver battuto l’Olimpia Milano (97-85) venerdì scorso si sono poi confermate martedì sera sempre tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas (83-79) grazie ai 20 punti di Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it
