La ricusazione presentata dalla Trapani Shark nei confronti del Collegio Giudicante del Tribunale federale è stata dichiarata inammissibile. La decisione, comunicata recentemente, chiude ufficialmente la questione e permette di proseguire con il regolare svolgimento delle procedure giudiziarie. Antonini ha commentato la vicenda definendola “incredibile”, evidenziando la sorpresa per l'esito della richiesta di ricusazione.

La ricusazione richiesta dalla Trapani Shark della composizione del Collegio Giudicante del Tribunale federale è stata dichiarata inammissibile. Nemmeno 24 ore ed è arrivata la risposta a quanto richiesto dal club siciliano, delle cui vicende è ormai informato tutto il consesso della pallacanestro italiana e, forse, anche chi la palla a spicchi non la segue abitualmente. Questo l’ultimo comunicato della Federazione: “ La FIP comunica che la Corte Federale d’Appello, riunitasi oggi alle ore 12, in ordine all’istanza di ricusazione proposta nella giornata di ieri da Trapani Shark avverso la composizione del Collegio Giudicante del Tribunale federale, circostanziata, in un secondo momento, a soli due dei tre componenti, ha dichiarato la ricusazione inammissibile in riferimento ad uno dei due componenti in quanto non facente parte ab origine del Collegio stesso e il non luogo a provvedere per il secondo componente, in ragione della dichiarazione di astensione pervenuta dal medesimo componente “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Trapani, ricusazione dichiarata inammissibile. Antonini: “Incredibile”

