Barnes risolve il classico della Premier League

Il Newcastle ha ottenuto una vittoria storica in Premier League, segnando un risultato che rimarrà nella memoria dei tifosi. Questa partita rappresenta un momento importante per il club e per il campionato inglese, suscitando interesse tra appassionati e analisti. Analizziamo nel dettaglio l’evento e le sue implicazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

2026-01-08 00:38:00 Il web non parla d’altro: Il Newcastle ha segnato l’ultima vittoria mai registrata in Premier League. Harvey Barnes ha segnato un gol vincente al 102? mentre il Newcastle United ha rimontato tre volte il Leeds United per 4-3 in una classica della Premier League al St James’ Park. Il Leeds in forma ha contribuito enormemente a uno spettacolo straordinario sul Tyneside e sembrava che avrebbe preso tutti e tre i punti quando il secondo gol di Brendon Aaronson ha dato loro un vantaggio per 3-2 al 79?. Aaronson aveva precedentemente aperto le marcature per punire un inizio sciatto del Newcastle, con un rigore estremamente controverso di Dominic Calvert-Lewin che ripristinava il loro vantaggio allo scadere dell’intervallo dopo che Barnes aveva rapidamente pareggiato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Universo dc di james gunn risolve il problema della justice league nel 2026 Leggi anche: L universo condiviso di dc risolve il problema della justice league degli ultimi 19 anni

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.