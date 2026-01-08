Barillà punta il dito su Conte | Le polemiche sono state innescate da frecciate chiare e non da cattive interpretazioni

Durante il turno infrasettimanale, le polemiche tra Conte e Barillà hanno attirato l’attenzione, con quest’ultimo accusando il tecnico nerazzurro di aver alimentato tensioni con frecciate dirette. La sfida tra Napoli e Inter si avvicina, mentre in conferenza stampa gli allenatori hanno scelto di non approfondire ulteriormente, mantenendo un atteggiamento riservato in vista dell’atteso incontro di domenica.

Fari puntati sulla sfida di domenica prossima tra il Napoli e l’Inter. Intanto in questo turno infrasettimanale i due allenatori, Conte e Chiuvu, si sono sottratti alle domande dei giornalisti che volevano un remake della sfida dialettica andata in scena per l’ultima giornata del 2025. In quell’occasione Conte si espose citando l’Inter e chiarendo che c’erano realtà molto più forti Del suo Napoli. La risposta secca di Chivu fu: «Quello che dice non mi interessa». Ieri però Conte è tornato a difendere le sue parole spiegando di non aver cercato la lite: «Io non ho detto nulla, ho fatto complimenti e ho ricordato la storia». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

