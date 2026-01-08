Barbara De Santi con un cavaliere fuori da UeD | la redazione è all’oscuro? FOTO

Barbara De Santi, nota partecipante di Uomini e Donne, si è recentemente mostrata in compagnia di un cavaliere non appartenente all’area UeD. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan, anche se la redazione del programma appare all’oscuro di questa relazione. La puntata del 7 gennaio 2026 ha evidenziato momenti di tensione tra Barbara ed Edoardo, approfondendo il suo percorso emotivo nel programma.

Il percorso di Barbara De Santi a Uomini e Donne sta proseguendo tra alti e bassi. Proprio nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 7 gennaio 2026, la donna ha dato luogo ad una scenata contro Edoardo, durante la quale ha messo in scena uno psico-dramma incentrato sul suo lavoro di insegnante. Per il momento, dunque, sembra che la donna non riesca a trovare una serenità dal punto di vista sentimentale. In queste ore, però, è sopraggiunta una segnalazione alquanto interessante, che vede la dama con un noto cavaliere del programma al di fuori della trasmissione. La cosa che sta generando particolare sgomento, però, è il fatto che la redazione pare sia all’oscuro di tutto ciò. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Barbara De Santi con un cavaliere fuori da UeD: la redazione è all’oscuro? FOTO Leggi anche: “Ma lui?”. Barbara De Santi fuori da Uomini e Donne: con chi l’hanno pizzicata Leggi anche: “Barbara De Santi è autistica, va radiata dalla scuola”: Ruggiero contro la dama di UeD Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella elogia Barbara De Santi poi parla dell'amore; Uomini e Donne, Barbara De Santi avvistata in compagnia di un discusso cavaliere del parterre: la foto; Uomini e Donne, colpo di scena: Barbara De Santi avvistata con un noto cavaliere (ESCLUSIVO); Uomini e Donne, Barbara beccata con un discusso cavaliere: ha mentito alla redazione?. Uomini e Donne, c’è del tenero tra Barbara De Santi e Sebastiano Mignosa? I due pizzicati insieme - Arriva una segnalazione che sorprende i fan di Uomini e Donne: c’è del tenero tra Barbara e Sebastiano? msn.com

Uomini e Donne, De Santi beccata con un Over fuori: qualcosa non torna - Barbara è stata beccata insieme a un volto molto discusso attualmente nel Trono Over e viene menzionato anche un regalo ... gossipetv.com

Edoardo e Paola, svolta a Uomini e Donne: baci intimi, poi lui accetta altre dame/ Barbara De Santi attacca! - Edoardo e Paola già in crisi a Uomini e Donne: scattano baci appassionati ma lui poi accetta nuove dame in studio. ilsussidiario.net

La decisione di Barbara De Santi, cosa ha rivelato a Uomini e donne facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.