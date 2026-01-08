Ultime ore per partecipare al bando di Cortona Sviluppo s.r.l. per l’assunzione di due addetti alla macellazione presso il Mattatoio Comunale di Cortona. La selezione pubblica mira a individuare operatori qualificati per questa posizione. Per maggiori dettagli e per inoltrare la domanda, si consiglia di consultare il bando ufficiale.

Ultime ore a disposizione per partecipare alla selezione pubblica indetta da Cortona Sviluppo s.r.l. per l’assunzione di due operatori alla macellazione da impiegare nel Mattatoio Comunale di Cortona. Il termine per l’invio delle domande è fissato per domani, 9 gennaio, alle ore 12, oltre il quale non sarà più possibile presentare la candidatura. La procedura prevede la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale, inquadramento livello V del CCNL Industria Alimentaristi. La selezione avverrà per titoli, prove pratiche e colloquio, con l’obiettivo di individuare profili in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per un servizio essenziale e altamente regolamentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bando per due addetti al mattatoio

Leggi anche: Due addetti da assumere per il mattatoio

Leggi anche: Riccione si aggiudica il bando Anci: in arrivo 300mila euro per “La città dei ragazzi” all’ex Mattatoio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bando per due addetti al mattatoio.

Bando per due addetti al mattatoio - Ultime ore a disposizione per partecipare alla selezione pubblica indetta da Cortona Sviluppo s. lanazione.it