Mario Balotelli torna in campo con l’Al-Ittifaq FC a Dubai, segnando il suo primo impegno dopo alcuni mesi di assenza. L’attaccante italiano, nato nel 1990, riprende così la sua carriera nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, confermando la sua volontà di continuare a giocare a livello professionale. Questa nuova avventura rappresenta un passo importante per il giocatore e il suo percorso sportivo.

Dopo mesi di silenzio e attesa, Mario Balotelli è pronto a rimettersi gli scarpini. L’attaccante classe 1990 ha trovato una nuova squadra e ripartirà da Dubai, dove ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq FC, formazione che milita nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti.Per Balotelli si tratta. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Mario Balotelli riparte da Dubai: accordo con l’Al Ittifaq FC

Leggi anche: Balotelli riparte da Dubai: colpo dell’Al Ittifaq! I dettagli sull’arrivo dell’ex Inter

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi Uniti: firma con l’Al-Ittifaq Fc di Dubai; Mario Balotelli riparte da Dubai: sarà l'attaccante dell'Al Ittifaq Fc; Balotelli ha una nuova squadra; Mario Balotelli riparte da Dubai: a 35 anni ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo con l'Al Ittifaq.

Balotelli riparte da Dubai: ufficiale il ritorno in campo di Super Mario - L’attaccante classe 1990 ha trovato una nuova squadra e ripartirà da Dubai, dove ha firmato un contratto con ... bresciatoday.it