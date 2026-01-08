Balotelli riparte da Dubai | ufficiale il ritorno in campo di Super Mario
Mario Balotelli torna in campo con l’Al-Ittifaq FC a Dubai, segnando il suo primo impegno dopo alcuni mesi di assenza. L’attaccante italiano, nato nel 1990, riprende così la sua carriera nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, confermando la sua volontà di continuare a giocare a livello professionale. Questa nuova avventura rappresenta un passo importante per il giocatore e il suo percorso sportivo.
Dopo mesi di silenzio e attesa, Mario Balotelli è pronto a rimettersi gli scarpini. L’attaccante classe 1990 ha trovato una nuova squadra e ripartirà da Dubai, dove ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq FC, formazione che milita nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti.Per Balotelli si tratta. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Mario Balotelli riparte da Dubai: accordo con l’Al Ittifaq FC
Leggi anche: Balotelli riparte da Dubai: colpo dell’Al Ittifaq! I dettagli sull’arrivo dell’ex Inter
Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi Uniti: firma con l’Al-Ittifaq Fc di Dubai; Mario Balotelli riparte da Dubai: sarà l'attaccante dell'Al Ittifaq Fc; Balotelli ha una nuova squadra; Mario Balotelli riparte da Dubai: a 35 anni ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo con l'Al Ittifaq.
Balotelli riparte da Dubai: ufficiale il ritorno in campo di Super Mario - L’attaccante classe 1990 ha trovato una nuova squadra e ripartirà da Dubai, dove ha firmato un contratto con ... bresciatoday.it
Balotelli riparte da Dubai: firma con Al-Ittifaq Fc negli Emirati - Mario Balotelli torna a giocare dopo oltre un anno: accordo con Al- europacalcio.it
Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC - Mario Balotelli torna in campo, ma il suo futuro non sarà in Italia. ilovepalermocalcio.com
MARIO BALOTELLI RIPARTE DAGLI EMIRATI ARABI: HA FIMATO UN CONTRATTO DI DUE ANNI E MEZZO CON... x.com
Archiviata la delusione dell’ultima stagione al Genoa, Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L’attaccante ha firmato un accordo di due anni e mezzo con l’Al-Ittifaq e verrà presentato ufficialmente a Dubai il 10 gennaio. Il club è di proprietà di Pietro Laterza, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.