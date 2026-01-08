Mario Balotelli, una volta considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, si prepara a giocare con l’All Ittifaq, club di serie B in Arabia Saudita. A 35 anni, la sua carriera ha attraversato momenti di grande successo e occasioni mancate, culminando in questa nuova esperienza internazionale. L’approdo nel calcio saudita segna un’altra tappa di un percorso segnato da luci e ombre, lontano dai riflettori delle grandi competizioni europee.

L’ultima isola di Mario Balotelli è la serie B dell’Arabia Saudita. Il triste declino dell’attaccante che da giovanissimo aveva infiammato San Siro con la maglia dell’Inter e che poi non è mai riuscito a far prevalere il talento calcistico alle sue follie in campo e fuori si conclude a 35 anni con l’All Ittifaq, club della serie B dell’Arabia Saudita di proprietà dell’italiano Pietro Laterza che è anche il proprietario del Chievo Verona (serie D girone B). Il nuovo club di Balotelli gioca in uno stadio da 550 posti, probabilmente se fosse andato al Chievo invece che in Arabia ci sarebbero state più persone ad assistere alle partite di Super Mario. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Balotelli, il declino di un campione Giocherà con un club della B araba

