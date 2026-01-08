Baldovino Midali il fotografo naturalista derubato dell’attrezzatura poi ritrovata dai carabinieri | A loro va il mio grazie

Baldovino Midali, fotografo naturalista noto per i suoi reportage sulle Orobie, ha condiviso sui social la vicenda di un furto subito a Branzi. Durante la notte, ignoti hanno forzato la sua auto portando via parte dell’attrezzatura. Tuttavia, l’intervento dei carabinieri ha portato al suo ritrovamento. Midali esprime gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine, nonostante l’amarezza e la rabbia per l’accaduto.

Amarezza e rabbia. Sono questi i sentimenti con cui Baldovino Midali, noto fotografo naturalista, autore di tantissimi video e reportage fotografici sulle Orobie, ha raccontato sui social quanto accaduto nella notte a Branzi, dove ignoti hanno forzato la sua auto e portato via parte dell’attrezzatura e non solo. Il bottino comprende un cannocchiale, un capanno mimetico e l’abbigliamento mimetico utilizzato per la fotografia naturalistica. Oggetti dal valore più che altro affettivo, ai quali si aggiungono due bottiglie di vino appena ricevute come regalo di Capodanno. “Non so davvero cosa pensare – scrive Midali – uno scherzo di pessimo gusto o persone così disperate da rubare qualsiasi cosa pur di sbarcare il lunario? Qualunque sia la risposta, il fatto è uno solo: neanche nei paesi di montagna si può stare tranquilli”, aggiunge il fotografo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

