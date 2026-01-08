Baldesi si supera | sei reti Hockey Prato subito bella

Nel match tra Hockey Prato e Pumas Viareggio, Hockey Prato si impone con un risultato di 6-4. La squadra pratese ha dimostrato solidità e determinazione, con contributi importanti da Vespi, Capuano, Barbani, Baldesi e altri giocatori. Un incontro che ha evidenziato il valore della formazione pratese, capace di superarsi e offrire una prestazione convincente in un contesto di gara equilibrato.

HOCKEY PRATO 6 PUMAS VIAREGGIO 4 HOCKEY PRATO: Vespi Alessandro (Vespi Francesco), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini. PUMAS VIAREGGIO: Davanzo (Manfredi), Barsaglini, Barsotti, Frosina, Remedi, Benvenuti, Cupido, Marlia. Allenatore: Botarelli. Arbitro: Cardelli di Viareggio Marcatori: 00’56’’p.t. Baldesi, 1’52’’ (rigore) e 2’27’’ Barsaglini, 4’41’’ Baldesi, 10’39’’ Benvenuti, 14’45’’ Baldesi; 3’42’’e 5’21’’s.t. Baldesi, 20’21’’ Barsaglini, 24’29’’ Baldesi. Dopo le buone prestazioni in Coppa Italia, l’ Hockey Prato puntava ad iniziare con il piede giusto anche in campionato, prendendosi i primi tre punti proprio contro quel Pumas Viareggio giustiziere del club in coppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baldesi si supera: sei reti. Hockey Prato subito bella Leggi anche: Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera anche l’Austria e si aggiudica il triangolare di Bolzano Leggi anche: Hockey Prato si prepara alla stagione da protagonista dopo la parentesi di Coppa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Baldesi si supera: sei reti. Hockey Prato subito bella; Hockey Prato, buona la prima: Pumas Viareggio sconfitto. Baldesi è super.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.