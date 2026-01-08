Tommaso Giacomel si impone nella sprint di Oberhof, nonostante un errore, confermando la sua crescita nel biathlon. Dopo la vittoria a Annecy-Le Grand Bornand, l’atleta italiano si distingue nella prima gara del 2026, la 10 km sprint maschile, sulla neve tedesca. La competizione si è svolta in condizioni di nebbia, mettendo in evidenza la sua costanza e determinazione in questa fase della Coppa del Mondo.

Tommaso Giacomel riprende da dove aveva lasciato: dopo la vittoria nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, nell’ultima gara dell’anno solare 2025, l’azzurro vince anche la prima prova del 2026, la 10 km sprint maschile di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Per Giacomel si tratta della terza vittoria stagionale, nonché del quarto podio in questa edizione della Coppa del Mondo: con questo successo il biathlon italiano può fregiarsi, all’inizio della quarta tappa del massimo circuito, di cinque affermazioni e dieci piazzamenti tra i primi tre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BAGLIORE AZZURRO NELLA NEBBIA! Tommaso Giacomel domina la sprint di Oberhof nonostante un errore!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: DALLA NEBBIA SPUNTA GIACOMEL! Sontuosa vittoria con 1 errore!

Leggi anche: Tommaso Giacomel sbanca a Hochfilzen! 100% al poligono e trionfo nella sprint!

