Sabato alle 21, il teatro Mengoni di Magione ospita “Azzurro”, uno spettacolo di Paola Ponti tratto dal libro di Curzio Maltese, ’Azzurro, stralci di vita’. L’evento fa parte della stagione teatrale e si propone come un’occasione per riflettere attraverso un testo che approfondisce temi di attualità e introspezione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura.

Nell’ambito della stagione del teatro Mengoni, questo sabato alle 21 va in scena “ Azzurro “, spettacolo di Paola Ponti tratto dal libro ’Azzurro, stralci di vita’ di Curzio Maltese. Il protagonoista è Antonio Catania (nella foto) che, accompagnato dalle musiche di Nicola Piovani suonate al pianoforte da Sergio Colicchio, dà voce e corpo all’emozionante memoir di un grande giornalista che guarda alla sua vita e ne ripercorre le tappe conducendoci in una cavalcata attraverso gli ultimi sessant’anni del nostro Paese. "E’ il racconto di una vita ncredibile, travagliata e gioiosa, in cui si ride e ci si emoziona" dice la regista Carmen Giardina per la quale ’Azzurro’ è un racconto talmente coinvolgente da far pensare fin dalla prima lettura a un naturale approdo al palcoscenico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Azzurro“, Antonio Catania al Mengoni di Magione

Leggi anche: Festa di compleanno al Carpine e al Méliès. Riccardo Milani nei cinema di Magione e Perugia

Leggi anche: Il futuro dello sci azzurro: l'esordio tra le grandi di Giada D’Antonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Azzurro“, Antonio Catania al Mengoni di Magione; Antonio Catania porta in scena Azzurro, appassionato viaggio nella vita di Curzio Maltese; Magione accoglie Azzurro e il viaggio umano di Curzio Maltese.

“Azzurro“, Antonio Catania al Mengoni di Magione - Nell’ambito della stagione del teatro Mengoni, questo sabato alle 21 va in scena “Azzurro“, spettacolo di Paola Ponti tratto ... msn.com