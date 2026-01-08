Avviso del Ministero per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo | dotazione di 731 milioni di euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia l'imminente pubblicazione di un bando dedicato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Con una dotazione di 731 milioni di euro, questo provvedimento mira a sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese italiane nel settore. La possibilità di accesso ai fondi rappresenta un’opportunità importante per le aziende interessate a sviluppare progetti di ricerca e innovazione.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta per pubblicare un bando per il finanziamento dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale con una dotazione finanziaria di 731 milioni di euro. A segnalarlo è l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca: l'avviso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Ministero università e ricerca, al Fvg quasi 9 milioni di euro per cinque progetti Leggi anche: Imprese, 731 milioni per ricerca e sviluppo: domande a partire dal 14 gennaio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fondimpresa Avviso 4/2025: Formazione sull’Intelligenza Artificiale (IA); IPCEI 2026, avvisi per Intelligenza Artificiale e semiconduttori; Regione Siciliana: bando per progetti di agricoltura sociale per immigrati; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. Avviso del Ministero per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo: dotazione di 731 milioni di euro - Lo segnala l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, a pochi giorni da un webinar informativo dell’avviso che il Ministero stesso ha organizzato per lunedì 12 gennaio ... chietitoday.it

Imprese: Magnacca, dal Ministero avviso per ricerca e sviluppo - L’assessore regionale Tiziana Magnacca parla del webinar informativo organizzato dal Ministero per lunedì 12 gennaio ... laquilablog.it

Webinar informativo sull'avviso nazionale dedicato alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale - Il 14 gennaio parte l’avviso del ministero delle Imprese e del Made in Italy per il finanziamento dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale con una dotazione finanziaria di 731 mi ... regione.abruzzo.it

https://www.scuolainforma.news/sciopero-scuola-9-10-gennaio-avviso-del-ministero-dellistruzione-con-spostamento-delle-date/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.