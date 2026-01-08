Aviano al ritorno a scuola gli studenti trovano l' unità cinofila

Al ritorno dalle vacanze natalizie, gli studenti dell'Istituto Turistico-Alberghiero “IAL” di Aviano hanno scoperto la presenza dell’unità cinofila all’interno della scuola, un’ulteriore iniziativa di sicurezza e collaborazione. Questa presenza mira a promuovere un ambiente più sicuro e a rafforzare i rapporti tra studenti e istituzione, offrendo anche opportunità di sensibilizzazione e formazione sul ruolo dei cani nelle attività di supporto e tutela.

Rientro dalle vacanze natalizie con sorpresa per gli studenti dell'Istituto Turistico-Alberghiero "IAL" di Aviano. Nella mattinata di ieri, mercoledì 7 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione locale, affiancati dall'unità cinofila di Torreglia (Padova) con il cane antidroga Zico, hanno.

