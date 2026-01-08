Aversa Via Nobel resta aperta ma lavori in corso | chiusura rinviata a lunedì

Aversa, via Nobel rimane aperta, anche se con alcune limitazioni temporanee a causa dei lavori in corso. La prevista chiusura, inizialmente programmata per ieri, è stata rinviata a lunedì. La strada continua a essere percorribile, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni e ai segnali di modifica del traffico. Restano in corso interventi di manutenzione che potrebbero influire sulla viabilità nelle prossime ore.

Via Nobel ad Aversa, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere nella giornata di ieri, è attualmente ancora percorribile, seppur con alcune limitazioni dovute ai lavori in corso. La strada risulta infatti aperta al traffico, ma la carreggiata è ristretta per la presenza di mezzi e operai impegnati nel cantiere. Aversa. Via Nobel resta aperta, ma lavori . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

