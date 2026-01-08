Aversa chiusura via Nobel Carratù | Si faccia chiarezza su riapertura Da verificare lavori realizzati

A Aversa, resta al centro dell’attenzione la chiusura di via Nobel, collegando l’area orientale con il centro cittadino e l’ospedale Moscati. La chiusura, inizialmente prevista per ieri, ha suscitato interrogativi sulla reale prosecuzione dei lavori di riqualificazione, sospesi durante le festività. Carratù richiede maggiore chiarezza sulla riapertura e sui lavori svolti, per garantire trasparenza e aggiornamenti precisi ai cittadini.

Ad Aversa continua a tenere banco la vicenda relativa alla chiusura di via Nobel. L'arteria stradale, che collega l'area orientale della città con il centro cittadino e, in particolare, con l'ospedale Moscati, avrebbe dovuto chiudere ieri al transito dei veicoli per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione, sospesi nel periodo natalizio.

