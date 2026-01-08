Avellino | nasce una nuova sede per il Laboratorio di Analisi Gaeta
Il Laboratorio di Analisi Gaeta di Avellino si trasferisce in una nuova sede, continuando a offrire servizi di qualità alla comunità. Situato in via Olindo Preziosi, 2, angolo via Volpe, il laboratorio rappresenta una presenza consolidata nella città, mantenendo l’impegno di fornire analisi accurate e affidabili. La nuova ubicazione permette di garantire un servizio ancora più efficiente, nel rispetto delle esigenze di chi si affida alla professionalità del laboratorio.
È un pezzo di storia della città di Avellino il Laboratorio di Analisi Gaeta, che continua le attività presso la nuova sede in via Olindo Preziosi, 2 angolo via Volpe. A breve riapriranno i battenti. Dalle origini al passaggio generazionaleIl centro, fondato circa 55 anni fa in via Campane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
