Autostrade dal 1° gennaio è aumentato il pedaggio anche per l' A15 Parma-La Spezia

Dal 1° gennaio 2026, i pedaggi dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, gestita da Salt, Società Autostrada Ligure Toscana, subiranno un incremento. Questa variazione si inserisce nelle recenti novità relative alle tariffe autostradali, che interessano diverse tratte italiane. È importante essere aggiornati sulle modifiche ai costi di viaggio per pianificare al meglio gli spostamenti lungo le infrastrutture autostradali.

Aumenti dei pedaggi autostradali, a partire dal 1° gennaio 2026, anche per quanto riguarda l'autostrada A15 Parma-La Spezia, gestita dalla Salt, Società Autostrada Ligure Toscana. L'aumento è dell'1.5%. "Dal 1° gennaio 2026 - si legge in una nota - entrano in vigore gli adeguamenti delle tariffe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

