Autostrada A1 | antigelo nelle gallerie Panoramica chiusa da bivio Variante di valico ad Aglio

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata temporaneamente chiusa la tratta tra il bivio A1/Variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. La chiusura è necessaria per la gestione delle attività antigelo all’interno delle gallerie, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e la regolare circolazione. La situazione è monitorata e si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio A1Variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna, per consentire le attività antigelo all'interno delle gallerie del tratto

