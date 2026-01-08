Auto rimossa chiama la polizia locale e insulta i vigili e la città | imprenditore denunciato

Un imprenditore è stato denunciato dopo aver chiamato la centrale operativa della polizia locale di Terre Estensi, insultando e minacciando gli agenti e la città di Ferrara. L’episodio evidenzia comportamenti inappropriati nei confronti delle forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e il ruolo delle autorità nel territorio.

Telefona alla centrale operativa della polizia locale Terre Estensi insultando e minacciando gli agenti e la città di Ferrara. Il motivo pare essere una reazione a seguito della rimozione della sua auto, un suv Porsche, che durante la notte era stata lasciata in sosta vietata. I fatti risalgono.

