Auto con coppia di ultranovantenni si ribalta in città | lui muore sul colpo moglie in gravi condizioni
A Lecce, un incidente stradale ha coinvolto una coppia di ultranovantenni a bordo di una Fiat 600. L’auto ha perso il controllo all’incrocio, ribaltandosi. Purtroppo, il conducente, un uomo di 95 anni, è deceduto sul colpo, mentre la moglie è rimasta in condizioni gravi. L’incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla guida degli anziani.
LECCE – Una coppia di anziani, a bordo della propria Fiat 600, sbanda con violenza all’incrocio e il mezzo si ribalta: muore il conducente, un uomo di 95 anni. Ferita gravemente la moglie, di 91 anni. Il tragico incidente si è verificato in città nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18 e 30. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Esce di strada con l’auto, si ribalta più volte e muore sul colpo: chi era Davide Gerardi
Leggi anche: Auto esce fuori strada, impatta contro un terrapieno e si ribalta: 23enne muore sul colpo
Taranto, auto si ribalta dopo uno scontro: ferita una giovane coppia, paura per una donna incinta - La donna, in stato di gravidanza, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata per accertamenti, in via precauzionale. giornaledipuglia.com
Recidiva lampo per una coppia di giovani tunisini lasciati andare dopo un primo fermo per auto rubata - facebook.com facebook
Ho seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni. L’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto la auto-proclamata vittoria elettorale di Maduro, condannando gli atti di repressione del regime e ha sempre soste x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.