Auto con coppia di ultranovantenni si ribalta in città | lui muore sul colpo moglie in gravi condizioni

A Lecce, un incidente stradale ha coinvolto una coppia di ultranovantenni a bordo di una Fiat 600. L’auto ha perso il controllo all’incrocio, ribaltandosi. Purtroppo, il conducente, un uomo di 95 anni, è deceduto sul colpo, mentre la moglie è rimasta in condizioni gravi. L’incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla guida degli anziani.

Recidiva lampo per una coppia di giovani tunisini lasciati andare dopo un primo fermo per auto rubata - facebook.com facebook

Ho seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni. L’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto la auto-proclamata vittoria elettorale di Maduro, condannando gli atti di repressione del regime e ha sempre soste x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.