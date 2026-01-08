Aurora Livoli Valdez ammette abuso e omicidio | Non mi sono reso conto pensavo dormisse

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha ammesso di aver commesso l’omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, trovata deceduta a Milano il 29 dicembre. L’indagato, peruviano, ha riconosciuto di non aver compreso le conseguenze delle proprie azioni, affermando di aver pensato che Aurora stesse dormendo. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

