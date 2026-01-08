Aurora Livoli oggi interrogatorio in carcere per Velazco

È in corso presso il carcere di San Vittore a Milano l’interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli. La giovane di 19 anni è stata trovata senza vita il 29 dicembre in via Rivolta a Milano. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulle circostanze che hanno portato al tragico episodio.

È cominciato nel carcere di San Vittore a Milano l’interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57 enne peruviano sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, la 19 enne trovata morta la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Rivolta a Milano. L’uomo, già in carcere in quanto sottoposto a fermo per una rapina commessa ai danni di una connazionale, anch’essa 19 enne come Aurora Livoli, ha chiesto nei giorni scorsi di essere interrogato, probabilmente per raccontare la sua versione dei fatti. Ulteriori accertamenti, da parte dei carabinieri, hanno fatto ricondurre gravi indizi di colpevolezza a carico di Velazco in ordine al rinvenimento del cadavere della 19 enne di Latina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aurora Livoli, oggi interrogatorio in carcere per Velazco Leggi anche: Aurora Livoli, il gip: “Le azioni dell'indagato aggressive e violente”. Oggi l’interrogatorio Leggi anche: Chi è Emilio Gabriel Velazco, il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: Poteva uccidere anche me; Gli alias e il certificato penale vuoto: oggi l’interrogatorio dell’assassino di Aurora Livoli; Aurora Livoli, 19enne uccisa a Milano. Il sospetto dei pm: «Contatti con l’assassino»; Aurora Livoli, attesa per l’interrogatorio del 56enne indagato. Le prime risposte dall’autopsia. Aurora si sarebbe difesa prima di essere strangolata - L’interrogatorio di Velazco in programma domani potrebbe chiarire tutti i dubbi sulla vicenda della morte della 19enne ... latinaoggi.eu

