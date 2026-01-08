Aurora Livoli la figlia della compagna di Emilio Velazco | Viveva con noi non sapevamo fosse pericoloso

Aurora Livoli, figlia della compagna di Emilio Velazco, ha dichiarato di aver vissuto con loro e di non aver mai percepito alcun pericolo. La giovane ha affermato che Velazco non tornerà più nella loro abitazione, sottolineando la distanza dalla vicenda e il desiderio di mantenere la serenità familiare. Queste dichiarazioni offrono una prospettiva sulla convivenza e sulla percezione di sicurezza all’interno del nucleo familiare.

Omicidio Aurora Livoli a Milano, l’indagato confessa: “Non mi sono reso conto di averla uccisa” x.com

L'omicidio di Aurora #Livoli, 19 anni. Confessa Emilio Gabriel Velazco, l'uomo fermato e detenuto a San Vittore a Milano. Ha ammesso di aver abusato della 19enne. Il 57enne nella confessione "Non pensavo di averla uccisa. L'ho saputo il giorno seguente - facebook.com facebook

