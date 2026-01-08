Aurora Livoli la figlia della compagna di Emilio Velazco | Viveva con noi non sapevamo fosse pericoloso
Aurora Livoli, figlia della compagna di Emilio Velazco, ha dichiarato di aver vissuto con loro e di non aver mai percepito alcun pericolo. La giovane ha affermato che Velazco non tornerà più nella loro abitazione, sottolineando la distanza dalla vicenda e il desiderio di mantenere la serenità familiare. Queste dichiarazioni offrono una prospettiva sulla convivenza e sulla percezione di sicurezza all’interno del nucleo familiare.
A parlare è la figlia della compagna di Emilio Velazco con cui conviveva insieme alla madre. La ragazza ha detto anche: 'Non tornerà mai in questa casa'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
