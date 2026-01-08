Aurora Livoli fermato confessa omicidio e abusi Il legale | Pensava fosse assopita

Aurora Livoli, una donna di 57 anni, è stata vittima di un tragico episodio di violenza. L’uomo fermato, di origini peruviane, ha confessato di aver commesso l’omicidio e gli abusi, spiegando di aver avuto una reazione improvvisa e di non esserne consapevole inizialmente. Il suo legale ha descritto un comportamento influenzato da una rottura con la realtà, sostenendo che pensava che la vittima fosse assopita.

Il 57enne di origini peruviane avrebbe avuto "una reazione a cortocircuito, non voleva ucciderla e si è accorto soltanto dopo di averlo fatto", mostrando "una rottura con il senso della realtà".

