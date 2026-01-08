Aurora Livoli | Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l' omicidio

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita il 29 mattina in un cortile condominiale di Milano. La notizia è stata confermata dalle autorità, che stanno approfondendo gli sviluppi dell'indagine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli operatori di giustizia.

AGI - Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta il 29 mattina in un corteo condominiale in via Paruta a Milano. La confessione è arrivata durante un interrogatorio al carcere San Vittore richiesto dal 57enne peruviano. L'uomo ha anche ammesso di aver violentato la giovan e e di averla strangolata durante il rapporto.

