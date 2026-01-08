Aurora Livoli avvocato Velazco | Ha confessato non si era accorto di aver commesso omicidio

Aurora Livoli, avvocato Velazco, ha confessato di aver commesso l’omicidio della vittima avvenuto a Milano tra il 28 e 29 dicembre. La confessione riguarda anche la violenza sessuale. L’indagine, in corso, cerca di chiarire i dettagli di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Gabriel Valdez Velazco avrebbe confessato la violenza sessuale e l’omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. Lo ha chiarito il suo legale l’avvocato Massimiliano Migliara, al termine dell’interrogatorio del 57enne, che si è tenuto stamattina nel carcere di San Vittore a Milano. “In un quadro meramente indiziario, c’è stata un’ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell’omicidio e del rapporto sessuale”, ha detto il legale di Velazco. Il 57enne, riguardo alle circostanze che lo hanno portato a incontrare la 19enne di Latina, “ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

