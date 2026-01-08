A Grosseto, l'associazione Nasdaq ha donato elettrostimolatori per il rafforzamento del pavimento pelvico, ampliando l'offerta di strumenti disponibili per le cure. Questa iniziativa, realizzata in questi giorni, mira a supportare le strutture locali nel migliorare i servizi assistenziali. La donazione alla Misericordia rappresenta un passo importante per favorire interventi più efficaci e accessibili nel settore sanitario.

A Grosseto arriva la donazione di elettrostimolatori dall’associazione Nasdaq, iniziativa che si è concretizzata proprio in questi giorni. Due nuovi elettrostimolatori per l’Ambulatorio del Pavimento pelvico arrivano dunque all’ ospedale Misericordia di Grosseto. Le dotazioni sono il frutto di una donazione dell’associazione Nasdaq. La salute del pavimento pelvico è fondamentale per la continenza, il supporto degli organi e le funzioni sessuali. Gli elettrostimolatori per il pavimento pelvico sono dispositivi medici progettati per rinforzare i muscoli e trattare condizioni come l’incontinenza, la sindrome della vescica iperattiva e il dolore pelvico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Aumenta l'offerta di cure. Donazione al Misericordia per il Pavimento pelvico

