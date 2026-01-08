Aule fredde all’asilo Arcobaleno

Al riavvio delle scuole dopo le festività natalizie, alcuni genitori hanno segnalato problemi con il riscaldamento presso l’asilo Arcobaleno di Villasanta. La situazione ha causato ambienti freddi, creando disagio per bambini e staff. È importante che le autorità competenti intervengano prontamente per risolvere la questione e garantire un ambiente sicuro e confortevole per tutti.

Subito una brutta sorpresa a Villasanta alla riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, alcuni genitori hanno segnalato disservizi legati al funzionamento degli impianti di riscaldamento dell'asilo Arcobaleno. "Si tratta del terzo episodio nell'arco di pochi mesi, uno dei quali aveva portato anche alla chiusura urgente del plesso - spiega una nota del gruppo Io Scelgo Villasanta -. Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco e alla giunta per ottenere chiarimenti sulle cause del guasto, sulle misure adottate per garantire condizioni adeguate agli alunni e al personale e sugli interventi programmati per prevenire il ripetersi di simili episodi.

