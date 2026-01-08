Augurano lo stupro alla consigliera Ghio e alla figlia di due anni | scattano 60 querele

Sono state presentate 60 querele in seguito a minacce e insulti rivolti alla consigliera Ghio e alla sua famiglia, inclusa la figlia di due anni. Le minacce hanno coinvolto anche commenti offensivi e inquietanti, evidenziando una situazione di grave disagio e tensione. La vicenda sottolinea l’importanza di contrastare comportamenti minacciosi e di tutelare la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte.

Le hanno rivolto minacce e insulti, fino ad arrivare ad augurare lo stupro a lei, alla sua famiglia e anche alla sua bimba di appena due anni. Per questo la consigliera comunale Francesca Ghio, capogruppo di Avs e vicepresidente del consiglio comunale, ha fatto scattare le denunce, una sessantina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Cartolina con insulti sessisti recapitata alla consigliera Avs Francesca Ghio Leggi anche: Francesca Ghio e lo stupro a 12 anni: «Ho fatto nome e cognome al giudice. Contenta di aver fatto harakiri» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Augurano lo stupro alla consigliera Ghio e alla figlia di due anni: scattano 60 querele; Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters. Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters - È questo il livello di odio online che ha spinto Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova per Alleanza ... primocanale.it

Ghio denuncia 70 haters: “Ecco tutte le frasi choc. Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba” - La consigliera di Avs era finita nel mirino degli odiatori online dopo la polemica per il suo intervento su Norma Cossetto ... ilsecoloxix.it

Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio, il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione - È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera comunale Francesca ... ilsecoloxix.it

