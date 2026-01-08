Attività storiche e di tradizione di Puglia | riconosciute ben 19 eccellenze del Brindisino

Confesercenti Brindisi annuncia con soddisfazione l'inserimento di 19 nuove attività storiche e di tradizione del territorio nell'elenco ufficiale della regione Puglia. Questa riconoscimento valorizza il patrimonio commerciale e culturale del Brindisino, confermando l'importanza delle imprese radicate nel territorio. Il riconoscimento rappresenta un segnale positivo per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze locali, sostenendo la continuità delle attività storiche nel tempo.

BRINDISI - Grande soddisfazione per Confesercenti della provincia di Brindisi e per il proprio Cat – Centro assistenza tecnica – per l’ingresso di ben 19 nuove attività commerciali del territorio nell’elenco aggiornato delle “Attività storiche e di tradizione di Puglia”.Tra queste eccellenze. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Riconosciute tredici nuove attività storiche

Leggi anche: Tradizione e innovazione. Attività storiche premiate: "Patrimonio identitario del territorio lombardo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Negozi storici patrimonio di Puglia: riconosciute 304 nuove attività - Promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico culturale del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto tra storia e memoria con la Rassegna dei Cortei Storici - Taranto ha ospitato la VII edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, manifestazione che ha riunito gruppi provenienti da tutta la regione per raccontare, tra costumi d'epoca ... ansa.it

Questo borgo fantasma in Puglia ha una storia incredibile: ecco dove si trova - Scopri il mistero del borgo fantasma in Puglia: una storia incredibile ti aspetta! iltarantino.it