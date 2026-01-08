Attivisti di Gioventù Nazionale picchiati con spranghe e caschi | il video dell' aggressione postato dai militanti

Due gruppi vestiti di nero si sono scontrati nel parcheggio di un supermercato in via Tuscolana, con episodi di violenza documentati in un video postato dai militanti di Gioventù Nazionale. L'aggressione si è svolta con l'uso di spranghe e caschi, suscitando attenzione e preoccupazione sulla tutela della sicurezza pubblica e sulla gestione di tali incidenti.

Due gruppi vestiti di nero che si fronteggiano nel parcheggio di un supermercato della via Tuscolana. Sono le immagini dell'aggressione subita da quattro militanti di Gioventù Nazionale intenti ad affiggere alcuni manifesti per la commemorazione - avvenuta da li a poche ore - delle tre vittime di. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

