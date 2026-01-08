È stata attivata presso l’ospedale Moscati di Taranto la prima toracoscopia medica in Puglia, nella struttura complessa di Pneumologia diretta dal dottor Giancarlo D’Alagni. Questa innovativa procedura permette di approfondire diagnosi e trattamenti delle patologie toraciche con metodo minimamente invasivo, offrendo ai pazienti un servizio all’avanguardia e di qualità.

Tarantini Time Quotidiano Al Moscati di Taranto è ora disponibile la toracoscopia medica, presso la struttura complessa di Pneumologia diretta dal dottor Giancarlo D’Alagni. Si tratta di una procedura minimamente invasiva che consente la diagnosi di patologie polmonari e pleuriche, con particolare riferimento soprattutto alle patologie oncologiche. «Il toracoscopio semi-rigido ora in dotazione alla nostra equipe di pneumologia interventistica – spiega il dottor D’Alagni – è uno strumento che permette un’ampia osservazione del cavo pleurico con un unico accesso toracico, e consente di osservare direttamente il punto sui cui eseguire le biopsie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Attivata la toracoscopia medica presso la Pneumologia dell’ospedale Moscati di Taranto. È la prima in Puglia

Leggi anche: Prima toracoscopia all’ospedale di Legnano, diagnosi migliori senza grandi ferite e tempi di recupero più rapidi

Leggi anche: Oncologia medica dell’ospedale di Fabriano, arriva la certificazione dell’European Society of medical oncology

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Moscati di Taranto, disponibile la toracoscopia medica: è la prima in Puglia - Al Moscati di Taranto attivata la toracoscopia medica: unica in Puglia e nel Sud Italia per la diagnosi di patologie polmonari e pleuriche. trmtv.it