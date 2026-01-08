Attestati di Benemerenza 2025 il 10 gennaio la consegna a Palazzo di Città

Sabato 10 gennaio alle ore 10.30 si terrà nell’Aula consiliare di Palazzo di Città la cerimonia di consegna degli Attestati di Benemerenza 2025, assegnati dalla Commissione per le Civiche Onorificenze. L’evento, presieduto dal Sindaco Vincenzo Servalli, riconosce pubblicamente persone e realtà che si sono distinte per meriti civici e contributi alla comunità locale.

Si terrà sabato prossimo, 10 gennaio, alle ore 10.30, nell'Aula consiliare "Sabato Martelli Castaldi", a Palazzo di Città, la cerimonia di consegna degli Attestati di Benemerenza 2025" assegnati dalla Commissione per le Civiche Onorificenze il 4 dicembre 2025, presieduta dal Sindaco Vincenzo Servalli, composta dal Presidente del Consiglio comunale Antonio Barbuti, dal Vicesindaco Adolfo Salsano, dal Segretario comunale Monica Siani, dai Consiglieri comunali Armando Lamberti (delegato alla Cultura), Luca Narbone, Marcello Murolo, dal Dirigente alla Cultura Antonino Attanasio e dai Cittadini Benemeriti Maria Olmina d'Arienzo, Lucia Avigliano, Vittorio Del Vecchio, Clara Santacroce.

