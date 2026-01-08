Oggi si attende l’annuncio ufficiale della nuova fase della Samb. Dopo un periodo di incertezza, si riaffaccia la speranza di un ritorno alla stabilità e alla crescita. La presenza di Lonardo rappresenta una possibile svolta, portando con sé un segnale positivo per il futuro della società. Resta da seguire con attenzione l’evolversi della situazione, in attesa di conferme ufficiali.

A volte ritornano è il titolo di un libro di Stephen King, il genio dell’horror. Ma questa volta il titolo della prima trilogia di racconti dello scrittore Usa è beneaugurante per la Samb. Edoardo Lonardo, infatti, è ormai di nuovo in rossoblù. Samb e Atalanta hanno raggiunto l’accordo e al massimo entro la giornata odierna, è attesa l’ufficialità. L’intesa prevede il prestito fino a giugno 2026 del calciatore, con la società rossoblù che si farà carico di una quota dell’ingaggio, condizione posta dal club bergamasco. La soluzione è stata trovata e quindi l’accordo si è chiuso. Lonardo era stato ceduto il 13 gennaio 2025 all’Atalanta, per una cifra di 400mila euro più bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Attesa per oggi l'ufficialità. A volte ritornano: Samb, riecco Lonardo

