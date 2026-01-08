Attentati dinamitardi e incendiari a Latina in corso gli arresti

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Latina stanno eseguendo quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver compiuto attentati dinamitardi e incendi nel capoluogo pontino. Gli interventi sono parte di un’operazione volta a contrastare episodi di vandalismo che hanno causato danni a proprietà e generato preoccupazione nella comunità. L’indagine prosegue per accertare tutte le responsabilità e garantire la sicurezza pubblica.

Latina, 8 gennaio 2026 – In queste ore la polizia di Stato di Latina e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina stanno eseguendo quattro provvedimenti che dispongono la misura cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti indiziati a vario titolo per gli attentati dinamitardi e incendiari che hanno colpito il capoluogo pontino negli ultimi mesi, provocando danni a edifici residenziali e veicoli e destando forte allarme sociale e grave pericolo per la pubblica incolumità. Le attività investigative, condotte congiuntamente da Polizia e Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di ricostruire i ruoli e le responsabilità degli indagati, collegando i diversi episodi a un contesto criminoso unitario.

