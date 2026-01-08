ATP Hong Kong | Sonego si ferma agli ottavi Shang vince in due set

Nel torneo ATP di Hong Kong, Lorenzo Sonego si è fermato agli ottavi di finale, sconfitto 6-3, 6-4 dal cinese Shang. L’unico rappresentante italiano ancora in gara è Lorenzo Musetti. L’articolo fornisce un aggiornamento sui risultati del torneo e sulla situazione degli italiani in gara.

