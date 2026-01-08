Atalanta vittoriosa a Bologna CDK dipinge e Krstovic è devastante | i voti dei quotidiani alla Dea

L'Atalanta ottiene una vittoria importante a Bologna, dimostrando solidità e maturità. CDK si distingue con una prestazione di qualità, mentre Krstovic si rende decisivo in attacco. I quotidiani valutano i singoli e la prestazione complessiva della squadra di Palladino, evidenziando la crescita e il valore della rosa in un momento cruciale della stagione.

Atalanta vittoriosa a Bologna, CDK dipinge e Krstovic è devastante: i voti dei quotidiani ai calciatori della squadra di Palladino L'Atalanta lancia un segnale fortissimo al campionato espugnando il "Dall'Ara" con una prova di forza e maturità. La squadra guidata da Raffaele Palladino non ha risentito della pesante assenza di Gianluca Scamacca, trovando risposte eccezionali.

