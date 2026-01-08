L'Atalanta conquista una vittoria preziosa in trasferta, superando il Bologna 2-0 al Dall’Ara. Buona prestazione di Krstovic, ma il protagonista indiscusso è De Ketelaere, autore di un ruolo decisivo. La squadra bergamasca si conferma in crescita, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. Un risultato che testimonia il buon momento dell’Atalanta e la solidità del suo gioco.

Il nuovo anno porta la prima vittoria anche in trasferta con l’Atalanta che espugna meritatamente il Dall’Ara e batte 2-0 il Bologna. Prima del match ero molto preoccupato dal forfait di Scamacca e dal necessario impiego di Krstovic, con il montenegrino in un momento di forma non certamente esaltante. E invece i nerazzurri entrano in campo con grande convinzione e dominano la prima frazione di gioco. leggi anche. Il post Colpo Dea a Bologna, Palladino: “Ho visto sudare la maglia. Stiamo recuperando i punti persi all’inizio”. Proprio il nostro centravanti si danna l’anima e si costruisce anche alcune buone occasioni, pur senza essere lucidissimo sotto porta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Atalanta-Slavia, le formazioni ufficiali: Krstovic titolare con De Ketelaere e Lookman

Leggi anche: ? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-0: De Ketelaere sbaglia un rigore, clamorosa occasione fallita da Krstovic

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Doppio Krstovic e l'Atalanta doma il Bologna: partita di spessore degli orobici; Doppio Krstovic, colpo Atalanta a Bologna: ora la Dea è settima; Colpo Dea a Bologna, Palladino: Ho visto sudare la maglia. Stiamo recuperando i punti persi all'inizio; Atalanta-Roma 1-0: Scalvini gol e polemiche, ritorno amaro per Gasperini a Bergamo.

Atalanta, che vittoria! Bravo Krstovic, ma il vero dominatore è De Ketelaere - La Dea ottiene punti fondamentali in casa di una diretta concorrente e senza diversi leader in campo: Palladino si dimostra ancora un vincente. bergamonews.it