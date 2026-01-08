Atalanta Brescianini ai saluti | va alla Fiorentina

Marco Brescianini si prepara a lasciare l’Atalanta, con cui ha disputato lo spezzone finale di gara a Bologna. Il trasferimento alla Fiorentina è ormai prossimo, segnando la conclusione del suo percorso con la maglia nerazzurra. La notizia conferma i cambiamenti in corso nel mercato dei calciatori e apre nuovi scenari per il futuro del centrocampista.

Lo spezzone finale di gara giocato da Marco Brescianini mercoledì sera a Bologna sarà l’ultimo con la maglia dell’ Atalanta: è infatti in dirittura d’arrivo il passaggio del numero 44 nerazzurro alla Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 2000, nativo di Calcinate ma cresciuto in provincia di Brescia, è in procinto di vestirsi di viola, dopo che anche tra le società è stato raggiunto un accordo sul suo trasferimento in prestito per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10, che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza della squadra toscana. L’esperienza di Brescianini a Bergamo si chiude quindi con 50 presenze e 7 gol totali, ma con un minutaggio non certo esaltante, se consideriamo che la media di utilizzo è di neanche mezz’ora a partita e sono numerose le gare iniziate o concluse in panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Fiorentina, scatto a centrocampo: offerta all’Atalanta per Brescianini Leggi anche: Brescianini Fiorentina, fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta: i dettagli dell’affare, spunta una clausola! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fiorentina, Brescianini sempre più vicino; La Viola si muove: obiettivo Samardzic per dare più qualità. Paratici per la svolta; Brescianini a un passo dai viola; Mercato Atalanta: Brescianini, Maldini e Samardzic possono partire. Ma i big restano. Atalanta, Brescianini ai saluti: va alla Fiorentina - Il centrocampista parte in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza dei viola ... bergamonews.it

Brescianini alla Fiorentina: è fatta, le cifre - Adesso è ormai ufficiale: il club toscano verserà subito un milione di euro nelle casse dell’Atalanta e altri 10 in caso di riscatto, facoltativo in caso di retrocessione ... calcioatalanta.it

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli e le cifre - Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo di Brescianini dall'Atalanta: 1 milione per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che ... sport.sky.it

#Brescianini è virtualmente un nuovo giocatore della #Fiorentina! Definito l'accordo con l' #Atalanta: occhio alla clausola per l'obbligo di riscatto x.com

Brescianini e l'offerta della Fiorentina, la Lazio su Maldini e l'ipotesi turca per Lookman: tre notizie diverse e alcuni puntini sulle "i" da mettere, lato Atalanta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.