Astronomia così i pianeti neonati spiegano come nascono le super-Terre

Recenti studi astronomici hanno permesso di osservare direttamente il processo di formazione delle super-Terre, pianeti più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. Questa scoperta offre nuovi spunti sulla nascita e l’evoluzione di questi corpi celesti, tra i più comuni nella nostra galassia. L’osservazione fornisce un quadro più chiaro delle dinamiche planetarie e dei meccanismi che portano alla loro formazione, contribuendo alla comprensione del nostro universo.

Per la prima volta gli astronomi hanno osservato direttamente come si formano i pianeti piu’ comuni della Via Lattea, quelli piu’ grandi della Terra ma piu’ piccoli di Nettuno, noti come super-Terre e sub-Nettuno. Il risultato arriva dallo studio di quattro pianeti ancora ‘neonati’ che orbitano attorno alla giovane stella V1298 Tau e fornisce una risposta a una delle domande piu’ discusse dell’ astrofisica planetaria. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature. Grazie alla scoperta di migliaia di esopianeti, gli scienziati sanno da tempo che super-Terre e sub-Nettuno sono estremamente comuni, ma il nostro Sistema solare ne e’ privo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Assago, il piano per le famiglie. Bonus per i 74 neonati e servizi: "Così sosteniamo le giovani coppie"

Leggi anche: Forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori, così si spiegano le reazioni di Flick e Xavi (Equipe)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trentuno stelle neonate, e almeno sette pianeti - Grazie alla precisione astrometrica di Gaia sono state rilevate oscillazioni nei dischi di 31 stelle neonate, alcune delle quali sarebbero compatibili con pianeti appena formati o compagni di altra ... media.inaf.it

Natura e astronomia si fondono, nasce il ’Sentiero dei pianeti’ - È questa l’esperienza che il Comune, insieme all’associazione Astrofili Soglianesi Vega, offre a cittadini ... ilrestodelcarlino.it

Un nuovo studio cerca di capire da dove venisse il #protopianeta #teia che nello scontro con il nostro pianeta ha contribuito a creare la #luna. #scienza #astronomia #pianeti #sistemasolare - facebook.com facebook