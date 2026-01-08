Astronomia così i pianeti neonati spiegano come nascono le super-Terre

Recenti studi astronomici hanno permesso di osservare direttamente il processo di formazione delle super-Terre, pianeti più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. Questa scoperta offre nuovi spunti sulla nascita e l’evoluzione di questi corpi celesti, tra i più comuni nella nostra galassia. L’osservazione fornisce un quadro più chiaro delle dinamiche planetarie e dei meccanismi che portano alla loro formazione, contribuendo alla comprensione del nostro universo.

Per la prima volta gli astronomi hanno osservato direttamente  come si formano i pianeti piu’ comuni della Via Lattea, quelli  piu’ grandi della Terra  ma  piu’ piccoli di Nettuno,  noti come  super-Terre  e sub-Nettuno. Il risultato arriva dallo studio di quattro pianeti ancora ‘neonati’ che orbitano attorno alla  giovane stella V1298 Tau  e fornisce una risposta a una delle domande piu’ discusse dell’ astrofisica planetaria.  I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature. Grazie alla scoperta di  migliaia di esopianeti, gli scienziati sanno da tempo che super-Terre e sub-Nettuno sono estremamente comuni, ma il nostro Sistema solare ne e’ privo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

