Assisi 2026 | dai luoghi di san Francesco prende avvio il progetto Pietre di Pace

Da Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo natale di Papa Giovanni, nasce il progetto “Pietre di Pace”. Promosso dal Santuario e dai luoghi di San Francesco, il progetto rappresenta un percorso di fratellanza e speranza condivisa, con l’obiettivo di promuovere valori di pace e dialogo. Un’iniziativa che si inserisce nel contesto di Assisi 2026, richiamando i principi di solidarietà e rispetto tra i popoli.

Sotto il Monte G. XXIII. Nasce dal Santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo natale di Papa Giovanni e cuore vivo della memoria del suo messaggio, il progetto “ Pietre di Pace “, un cammino di fraternità universale e un segno concreto di speranza condivisa. Non un monumento, ma un percorso vivente, destinato a crescere nel tempo: l’idea è semplice e profondamente simbolica, raccogliere pietre provenienti dai luoghi del mondo legati alla vita e al messaggio di Papa Giovanni XXIII e collocarle progressivamente nel Giardino della Pace del Santuario, trasformando la memoria in impegno e la storia in responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: L'Associazione Cultura della Pace presenta il calendario, con foto di Riccardo Lorenzi, dal titolo "Fratelli Tutti" – Francesco d'Assisi 2026” Leggi anche: Assisi in fermento per il Papa. “Speriamo possa pregare sulla tomba di San Francesco” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Apertura del Centenario del Transito di San Francesco; Assisi Viniveri 2026; Da Nagasaki a Genova, 52 posti da visitare nel 2026 per il New York Times; Assisi. Un pellegrinaggio a distanza nei “luoghi segreti della Terra Santa” e portare “un sorriso ai bambini di Gerico”. Assisi 2026: dai luoghi di san Francesco prende avvio il progetto “Pietre di Pace” - Un percorso che unisce il pellegrinaggio francescano ad Assisi, nell’Ottavo Centenario del Transito di san Francesco, e l’inizio di un progetto pluriennale di pace ispirato a Papa Giovanni XXIII ... bergamonews.it “Pietre di Pace”: al via da Assisi il progetto del Santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Prenderà avvio nel 2026 da Assisi il progetto “Pietre di Pace”, promosso dal Santuario di San Giovanni XXIII di Sotto il Monte, luogo natale di Papa Giovanni. agensir.it

800 anni di San Francesco d'Assisi - In questo 2026 appena “sbocciato” ricorre un anniversario di portata mondiale che interessa, e coinvolge, anche Cremona e il suo territorio. cremonaoggi.it

Un evento storico: Assisi e l’Ostensione delle Spoglie di San Francesco Passeremo una giornata ad Assisi, accompagnati da una guida nei luoghi più significativi legati a Santa Chiara e San Francesco, tra spiritualità, storia e silenzio interiore. Nel p - facebook.com facebook

