Assenza conflitto d’interesse del Dirigente scolastico scarica il format documentale da sottoscrivere per ogni progetto PN 21 27

Scarica il format documentale relativo all’assenza di conflitto di interesse del Dirigente scolastico, necessario per ogni progetto del PN 21-27. Secondo la giurisprudenza amministrativa, si configura conflitto di interesse quando un funzionario pubblico, anche potenzialmente, ha interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. È importante compilare e sottoscrivere questo documento per garantire trasparenza e imparzialità nelle decisioni relative ai progetti.

