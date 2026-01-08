Assenza conflitto d’interesse del Dirigente scolastico scarica il format documentale da sottoscrivere per ogni progetto PN 21 27
Scarica il format documentale relativo all’assenza di conflitto di interesse del Dirigente scolastico, necessario per ogni progetto del PN 21-27. Secondo la giurisprudenza amministrativa, si configura conflitto di interesse quando un funzionario pubblico, anche potenzialmente, ha interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. È importante compilare e sottoscrivere questo documento per garantire trasparenza e imparzialità nelle decisioni relative ai progetti.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi
