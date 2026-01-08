assalto usa alle petroliere

L'assalto alle petroliere coinvolge spesso questioni di sicurezza e interessi strategici, riflettendo un rapporto complesso tra geopolitica ed economia. In questo contesto, gli eventi assumono un rilievo particolare, evidenziando come le decisioni di politica estera siano spesso influenzate da considerazioni economiche. La dinamica delle petroliere diventa così un esempio di come gli interessi nazionali si intreccino con le tensioni internazionali, sotto l'egida dello slogan

Affari di Stato. Nel senso letterale del termine. Con la geopolitica piegata agli interessi dell’economia all’insegna dello slogan " America First ". Prima i dazi, poi l’attacco al multilateralismo, quindi le bordate contro l’Europa e, infine, le due ciliegine sulla torta: il sequestro del presidente venezuelano e le mire sulla Groenlandia. Una strategia dietro la quale c’è una visione del mondo come un enorme mercato dal quale gli States possono e devono trarre profitti. Business is business. Anche a costo di sequestrare, come è avvenuto ieri, la petroliera Sophia, legata al Venezuela, e la russa Marinera, sfidando la scorta armata di un sottomarino della Marina miltare di Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

