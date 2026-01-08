Assalto USA alla petroliera russa | Trump è un pirata senza regole

Recenti eventi hanno visto gli Stati Uniti coinvolti in un'azione contro una petroliera russa, suscitando forti critiche da parte di Putin, che la definisce illegale. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, mentre si avviano trattative per la Groenlandia. Questi sviluppi evidenziano le tensioni geopolitiche in corso, con implicazioni che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Gli USA sono alla stregua degli Stati canaglia, Putin denuncia l'azione come illegale e mentre parte la trattativa per la Groenlandia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Assalto nell'Atlantico alla petroliera russa che trasporta greggio venezuelano Leggi anche: Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa

Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it

Assalto nell'Atlantico alla petroliera russa che trasporta greggio venezuelano - Gli Stati Uniti stanno tentando di fermare una petroliera legata al Venezuela dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso ... msn.com

Venezuela, il video dell'assalto Usa alla petroliera russa x.com

la Repubblica. . L’abbordaggio è scattato in mezzo all’Atlantico, dopo un inseguimento cominciato nelle acque delle Antille: escalation nel confronto tra Washington e Mosca sull’oro nero di Caracas. La marina statunitense infatti ha dato l’assalto alla petroliera - facebook.com facebook

