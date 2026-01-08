Asl Roma 3 donata una poltrona odontoiatrica al Centro Tobia dell’Ospedale Grassi

Il Centro Tobia dell’Ospedale Grassi di Ostia ha ricevuto una nuova poltrona odontoiatrica, donata dalla ASL Roma 3. Questo intervento mira a migliorare la qualità dei servizi offerti e a supportare le attività del reparto, garantendo cure più efficienti e confortevoli per i pazienti. Un gesto che rafforza l’impegno dell’azienda sanitaria nel potenziamento delle strutture e nella tutela della salute orale della comunità.

Ostia, 8 gennaio 2026 – Un riunito odontoiatrico (ovvero la poltrona del dentista) come regalo. Per rafforzare la qualità dell'assistenza e potenziare la struttura del servizio Tobia della ASL Roma 3. L'associazione Scopriamolautismo, da tempo impegnata nella promozione di eventi e iniziativa utili a aumentare la conoscenza del disturbo dello spettro dell'autismo e sensibilizzare l'opinione pubblica, ha deciso di donare, insieme agli studenti dell'Università Campus Bio-Medico (UCBM), al Centro TOBIA dell'Ospedale Grassi di Ostia una poltrona odontoiatrica, con una postazione di lavoro completa dotata di tutti i sistemi necessari alle cure dentali, nello specifico si tratta di un riunito da sala operatoria per il trattamento dei pazienti fragili in anestesia generale.

