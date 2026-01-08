Askatasuna finisce in parlamento e Piantedosi critica Lo Russo | Percorso oggettivamente fallito

Durante il question time al Senato del 8 gennaio, Forza Italia ha interrogato il ministro Piantedosi sulla possibilità di requisire l’immobile sgomberato a Torino il 18 dicembre. Nel frattempo, Askatasuna ha concluso il suo percorso in Parlamento, mentre Piantedosi ha criticato Lo Russo, definendo il processo “oggettivamente fallito”. La discussione si inserisce nel quadro delle recenti tensioni e delle questioni legate alla gestione degli immobili e alle dinamiche politiche in corso.

