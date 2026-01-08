Ascolti TV mercoledì 7 gennaio 2026 | A Testa Alta guida il prime time La Ruota domina l’access
Ecco un’introduzione adatta all'argomento richiesto: Gli ascolti televisivi di mercoledì 7 gennaio 2026 mostrano come A Testa Alta abbia guidato il prime time, mentre La Ruota si è distinta nell’access prime time. I dati Auditel evidenziano le preferenze degli spettatori in questa giornata, con Canale 5 in prima posizione in prima serata. Un quadro chiaro delle tendenze televisive del giorno, senza enfasi o sensazionalismi.
Ascolti TV di mercoledì 7 gennaio 2026 (Auditel): Canale 5 davanti in prime time con A Testa Alta (4.035.000, 25,2%). Rai 1 con Purché finisca bene - Tempi supplementari a 2.235.000 (13,1%). In access La Ruota della Fortuna 5.745.000 (27,1%) e Affari Tuoi 4.943.000 (23,2%). Preserale: L’Eredità 5.021.000 (28,2%). Tutti i dati, fasce orarie, TG e nota Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
