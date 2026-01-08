I dati di ascolto televisivo del 7 gennaio 2026 mostrano una buona performance per il film trasmesso su Rai1,

Bene il film Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 7 gennaio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Tempi supplementari ha coinvolto 2.235.000 spettatori pari al 13.1% di share. Poi, in onda su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha interessato 4.035.000 spettatori con uno share del 25.2%. Su Rai2 La Nuova DS Speciale registra 834.000 spettatori pari al 5.9%. In onda su Italia1 Safe ottiene 1.280.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 La terra promessa porta a casa 901.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 683.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 7 gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 4 gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 6 gennaio 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ascolti tv ieri giovedì 1 gennaio chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Harry Potter e Quarto Grado; Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata; Ascolti tv 1 gennaio 2026: chi ha vinto tra Biancaneve e Santo cielo, i dati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi; Ascolti tv 2025, Mediaset leader: i dati Auditel di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it