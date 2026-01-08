ascolti tv boom per a testa alta male tempi supplementari

I dati degli ascolti televisivi del 7 gennaio evidenziano un risultato positivo per la fiction A testa alta con Sabrina Ferilli, mentre Tempi supplementari ha registrato performance inferiori alle aspettative. Questi dati forniscono un quadro chiaro sulle preferenze del pubblico in questa fascia di programmazione, indicando un possibile spostamento di interesse verso contenuti più narrativi e coinvolgenti.

